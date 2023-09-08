İskele'de Sera Montajı Sırasında Yangın

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08/09/2023

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İskele'de Sera Montajı Sırasında Yangın

İskele’de dün Anfora Alışveriş Merkezinin arka kısmında bulunan bir şahsa ait arazi içerisinde, F.K. (E-42) gerekli önleyici tedbirleri almadan sera montajı için kullanımındaki kaynak makinesi ile kaynak yaptığı sırada, makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile muhtelif ebatlardaki 37 adet kelepçeli sulama hortumu ve iki adet vana yandı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

08/09/2023 13:54
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TAGS: yangın, haber, kıbrıs
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