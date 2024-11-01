İskele'de Trafik Cezası Sahteciliği

İskele’de, 25 Ekim 2024 tarihinde S.S.(E-37)’nin sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak suçundan adına yazılmış olan trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla ceza makbuzunu sahteledikten sonra, ödemek için İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polise ibraz edip tedavüle sürdüğü ve cezanın yarısını ödeyip, sahtekarlıkla toplam 4043.60 TL kredi temin ettiği tespit edildi. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.S. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

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