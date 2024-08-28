İskele’de trafik kazası… 1 tutuklu
28/08/2024
İskele’de dün gece 02.30 sıralarında Unimar çemberi ile Granel çemberi arasındaki yolda, Ali Ramezanpourkhaki (E-28) 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HG 017 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Edelweiss kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Polis açıklamasına göre, yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarpıp takla atan sürücü Ali Ramezanpourkhaki tutuklandı.28/08/2024 14:24