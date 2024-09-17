İskele'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

İskele'de Granel Çemberi ile Ünimar Çemberi arasındaki yolda bugün saat 13:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edelweiss kavşağında, Atina KAPLANİAN (K-23) yönetimindeki KA 4690 KH plakalı salon aracın Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada gerçekleşti. Araç sürücüsü dikkatsizce kavşağa dönüş yaparken, aynı anda Ünimar Çemberi istikametine doğru seyreden Hakkı KOÇAK (E-38) yönetimindeki PN 531 plakalı araca sol ön kısmından çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri Alina KAPLANİAN ve Hakkı KOÇAK ile araçta bulunan Mehmet KELEŞ, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından Hakkı KOÇAK ve Mehmet KELEŞ taburcu olurken, Alina KAPLANİAN müşahede altında tutulmaktadır.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.