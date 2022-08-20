İskele’de triatlon haftası 

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu yarın İskele’de Sprint triatlon yarışı düzenliyor.

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20/08/2022

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İskele’de triatlon haftası 

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu yarın (21 Ağustos 2022, Pazar) İskele’de Sprint triatlon yarışı düzenliyor.
Long Beach Plajı’nda Babutsa Cafe önünde gerçekleşecek ve Noyanlar sponsorluğunda yapılacak İskele Sprint Triatlonuna 48 bireysel 20 takım kaydı oldu.
Sporcular 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek ve hemen ardından 5 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.
İskele Sprint Triatlon yarışı 21 Ağustos Pazar sabah 07.00’da start alacak.

Start listesini aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

20/08/2022 16:43
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TAGS: İskele, triatlon, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu
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