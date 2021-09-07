İskele’de Uyuşturucu, 2 Tutuklu

İskele’de, Y.A.’nın (E-28) tasarrufunda 30 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda saat 20.30 sıralarında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi tasarrufunda bulunduran Y.A ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan F.Ç.(E-24) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre soruşturma devam ediyor.

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07/09/2021 13:42