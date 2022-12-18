İskele’de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu
İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
18/12/2022
İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, “Gün Sonu Operasyonu” kapsamında H.Y.’nin (E-28) ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğun inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
Soruşturma devam ediyor.