İskele’de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu

İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

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18/12/2022

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İskele’de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu

İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, “Gün Sonu Operasyonu” kapsamında H.Y.’nin (E-28) ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğun inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

18/12/2022 11:42
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TAGS: iskele, uyuşturucu
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