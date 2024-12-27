İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

İskele’de dün gece düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri, saat 22:30 sıralarında K.A. (E-22), A.N. (E-23) ve N.K. (K-24)’nin bulunduğu bir ikametgahta arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 4 adet ucu yanık sarma sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında meseleyle bağlantısı tespit edilen İ.D.F. (E-29) ve S.S.A. (E-27) de tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.