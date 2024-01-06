İskele'de bir apartmanda yangın çıktı!

İskele'de bu gece bir apartmanda yangın çıktı, apartman tahliye edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 20.30 sıralarında, İskele’de Sezar Remus - 33 isimli apartmanda, dairelerin elektrik hatlarını besleyen elektrik sisteminde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle apartman sakinleri güvenlik nedeniyle polis tarafından tahliye edildi. İlk tespitlere göre dumandan etkilenen dört kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın sonucu binanın elektrik hatları yanarak zarar görürken, bazı daireler ise dumandan etkilenerek hasar gördü.