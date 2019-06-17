İskele’de yol açma çalışmaları sürüyor
17/06/2019
|
|
İskele Belediye personelinin, İskele’de etkili olan sağanak yağmur sonucu trafiğe kapatılan Ecevit Meydanı ile Şehit Mustafa Orhan Caddesi’ndeki yol açma çalışmaları devam ediyor.
İskele Belediyesi acil durumlarda ulaşılabilecek numaraları şöyle sıraladı:
İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU: 0548 877 66 66
İSKELE BELEDİYESİ MÜDÜR VEKİLİ MUSTAFA KABASAKAL: 0548 847 07 07
İSKELE BELEDİYESİ USTABAŞI CENGİZ ER: 0548 810 11 05
SİVİL SAVUNMA: ALO 101 / 371 27 46-371 27 48
POLİS İMDAT: 155
İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ 0392 371 23 33