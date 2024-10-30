İskele’de yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İskele ilçesinde bu sabah inşaattan düşen yabancı uyruklu Muhammad Nızam Uddin (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor



Polisten yapılan açıklama şöyle;



30.10.2024 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, İskele’de Long Beach Bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonunda çalışmakta olan Muhammad Nızam UDDIN (E-54) dengesini kaybederek aşağıya düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Ergün Yahat