İskele'nin çehresi değişiyor

KÜLTÜRÜMÜZE IŞIK TUTACAK

Özelde İskele, genelde KKTC kültürüne ışık tutacak İskele Belediyesi Kültür Evi’nin inşası tüm hızıyla devam ediyor. TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve İskele Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapımı süren Kültür Evi’nde Kıbrıs mutfağı, salonu, yatak odası ve pek çok odasının yanı sıra atölye ve sergi salonu da olacak.Mart, 2018’de yapımı başlayan Kültür Evi, İskele Belediye binasının hemen yanında bulunan eski Veteriner Dairesi’nin bulunduğu yere yapılıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile imzalanan sözleşme uyarınca Şehit Ümmü Haram Sokak No: 17/A’daki taşınmaz malın kullanımı İskele Belediyesi’ne devredilmişti. Yine aynı sokakta bulunan Sosyal Sigortalara ait bina da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yapılan anlaşma sonrasında yıkılmış, İskele halkının kullanımı için otoparka dönüştürülmüştü.

SADIKOĞLU: “EN ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN BİRİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında 2019 yılı ilk çeyreğinde açılışını planladıkları İskele Belediyesi Kültür Evi’nin en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Tarihimize ışık tutan İskele Arkeoloji Müzesi’nin ardından, gelecek yıl açılışı yapılacak İskele Belediyesi Kültür Evi’nin de kültürümüze ışık tutacağını belirten Sadıkoğlu, bu iki önemli projeyle birlikte İskele’nin artık bir çekim merkezi haline dönüştüğünü vurguladı. İskele’nin bir eksiğinin daha giderildiğini ifade eden İskele Belediye Başkanı, Kıbrıs mutfağı, salonu, yatak odası ve pek çok odasının yanı sıra atölye ve sergi salonunun da bulunacağı Kültür Evi’nin, çevre düzenlemesi ve otoparkıyla İskele’ye yakışır bir yapıda olacağını söyledi. Sadıkoğlu, açıklamasının sonunda ise Kültür Evi’nin yapımında emeği geçen TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne şükranlarını sundu.