İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’un eşinin anne ve babası Gazze’de mahsur

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, eşinin anne ve babasının Gazze'de “mahsur kaldığını” söyledi.

Hamza Yusuf, İskoçya’nın Dundee kentinde yaşayan kayınvalidesi ile kayınpederinin, kayınpederinin hasta annesini görmek için Gazze'ye gittiklerini söyledi.

Yusuf, Gazze’den dışarı çıkamadıklarını ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın güvenli bir şekilde dönüşlerini garanti edemediğini belirtti.

Kendisinin ve eşinin, hayatta kalamayacakları korkusuyla “çok endişeli” olduklarını kaydetti.

Nadia El-Nakla'nın ailesi yaklaşık bir hafta önce Gazze'ye gitti ve Hamas'ın bu hafta sonu İsrail'e sürpriz bir saldırı başlatıp yüzlerce kişiyi öldürdüğü sırada oradaydılar.

Yusuf BBC'ye Hamas'ın "haksız" eylemlerini şiddetle kınadığını söyledi:

"Son 48 ve 72 saatte ne yazık ki çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini görüyoruz.

"Masum bir İsraillinin hayatı benim için masum bir Filistinlinin hayatına eşittir.”