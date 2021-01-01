İskoçya: Biz yeniden AB’ye girmek istiyoruz

Brexit'ten sonra ülkesinde “İngiltere'den ayrılık fikrinin” daha da arttığını belirten Sturgeon, yapılacak bir bağımsızlık referandumundan sonra İskoçya'yı hızla AB üyeliğine götüreceğini belirtti.

BİR DAHA YAPSAK “EVET” ÇIKAR

İskoçya'nın katılımının AB'nin genişlemesi olmayacağını belirten Sturgeon, “Son anketlere göre İskoçların yarısından fazlası bağımsızlık istiyor. Bir sonraki referandumdan ‚evet‘ çıkacağından eminim. AB'ye giriş ise fazla sorun değil. Hızlı katılım olur. İskoçya'nın girişi yeni bir şey değil. Başbakan Johnson, referanduma izin vermezse yargı sürecine gidebiliriz” diye konuştu.

İngiltere hükümetinin demokrasiyi engellemesine izin vermeyeceklerini belirten Başbakan, Brexit'ten önce halkın yüzde 55'inin İngiltere ile kalma yönünde oy kullandığını ama Brexit oylamasında, tersi bir durum çıktığını belirtti.

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01/01/2021 09:29