İskoçya gazetesinden çağrı: Testi pozitif olanlar için toplama kampı kurun

İskoçya'nın en büyük gazetesi, COVID-19 testi pozitif çıkan veya enfekte olduğundan şüphelenilen kişileri zorla gözaltına almak için toplama kampları oluşturma fikrini ortaya attı.

Daily Record gazetesi, takipçilerine sosyal medya sitesi Facebook üzerinden koronavirüsle ilgili bir soru sordu.

Gazete yayınladığı postta, “Avustralyalılar, pozitif test edilirlerse veya pozitif olduklarından şüphelenilirse 14 gün boyunca koronavirüs toplama kamplarında tutuluyorlar. Onların liderliğini takip etmeli miyiz?" dedi.

Ancak “şüpheli” gözaltıların nasıl önlenebileceği, örneğin burnunu çektiği tespit edilenlerin veya COVID-19'a karşı aşı olmayı reddeden vatandaşların kilit altına alınması anlamına gelip gelmeyeceğini söylemedi.

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06/01/2022 10:17