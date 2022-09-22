İskoçya kazandı, liderliğe yükseldi: 3-0

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta İskoçya, Hampden Park'ta Ukrayna'yı ağırladı.



Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarının da ilk 25 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçilirken skordaki dengeyi 70. dakikada John McGinn bozdu ve İskoçya 1-0 öne geçti.

İskoçya'nın üstünlük golünden 10 dakika sonra ise Lyndon Dykes, skoru 2-0 yaparken 87. dakikada kullanılan köşe vuruşunda bir kez daha sahneye çıkan Dykes, maçın sonucunu belirledi.



Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan İskoçya, puanını 9 yaptı ve grup liderliğine yükseldi. Gruptaki ilk yenilgisini alan Ukrayna ise 7 puanda kaldı.



UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta İskoçya, 24 Eylül Cumartesi günü İrlanda'yı konuk edecek. Ukrayna ise aynı gün Ermenistan'a konuk olacak. Gruptaki son maçlarda ise Ukrayna, 27 Eylül Salı günü İskoçya'yı ağırlayacak.

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22/09/2022 09:57