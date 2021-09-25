İskoçya'da ambülans direksiyonlarının başına askerler geçiyor

Sürenin koşullara bağlı değişebileceğini söyleyen Albay Anthony Phillips, "Askerlerin üçte ikisi Glasgow'da, geri kalanıysa Edinburgh'da çalışacak" dedi. BBC'nin haberine göre taksi firmaları, Britanya Kızılhaçı ve itfaiye de ilerleyen günlerde şoför gönderecek.

Albay Phillips, askerlerin halihazırda İngiltere'nin bazı bölgelerinde Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi'ne (National Health Service - NHS) destek verdiğini ve bu sayede deneyim kazandığını sözlerine ekledi.

İskoçya Sağlık Bakanı Humza Yousaf ise ellerinde sihirli değnek olmadığına dikkat çekerek "Bu, NHS'in şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu kış olacak" diye konuştu. Yousaf şoför desteğinin, bekleme sürelerinde "ciddi bir azalma" sağlayacağını beklediğini ifade etti.

Galler'de de ambülans servisi Kovid-19, grip salgını tehdidi ve kış mevsiminin getirdiği diğer sıkıntılar sebebiyle "büyük ve sürekli baskı" altında olduklarını bildirerek birkaç gün önce ordudan destek istemişti.

Ülkede askerlerin, ilerleyen günlerde ambülansların şoför koltuğuna oturması bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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25/09/2021 12:45