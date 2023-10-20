İskoçya'da Babet Fırtınası 2 can aldı

İskoç polisi, yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Angus bölgesinde devrilen bir ağacın minibüse çarptığını, 56 yaşındaki sürücünün öldüğünü doğruladı.

Polis, şiddetli yağış nedeniyle taşan nehre sürüklenen 57 yaşındaki bir kadının cesedinin de dün nehirden çıkarıldığını bildirdi. Ayrıca, bir sürücünün gece boyunca sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine arama çalışmaları devam ediyor.

Fırtına İskoçya'nın kuzey doğusundaki bazı bölgelerde şiddetli sellere yol açarken, Angus'un Brechin kasabası ve çevresinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İkinci kez "kırmızı uyarı" yayınlandı

İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamada da yarın İskoçya'nın doğusunda "olağanüstü şiddetli ve sürekli yağmur" beklendiği belirtilerek, dün yayınlanan ilk "kırmızı uyarı"nın ardından ikinci uyarıyı yayınladı.

Açıklamada, dün yayınlanan mevcut kırmızı uyarının, bugün öğle saatlerinde sona ereceği, yeni uyarının ise gece yarısı başlayıp yarın yerel saatle 23.59'a kadar süreceği kaydedildi.

Met Office'in yayımladığı "kırmızı uyarı", sel sularından kaynaklanan hayati tehlike, evlerde ve işyerlerinde geniş çaplı su baskınları olabileceği anlamını taşıyor.