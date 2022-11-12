İskoçya'da Bulunan, Gizemi Çözülemeyen 200 Yıllık Minyatür Tabutlar!

Minyatür tabutlar ilk yerli çocuklar tarafından 1836’da bir mağarada keşfedilmesine rağmen 200 yıldır gizemli kalmaya devam ediyor ve küçücük boyutlarına rağmen onlarla ilgili çeşitli teoriler, efsaneler ve komplo teolerileri var.

Peki, onlar ne?

Büyük bir tartışma konusu olan 17 tane minyatür tabut, eski bir kökene göre:

“Üstünden 181 yıl geçmesine rağmen, araştırmacılar her biri küçük insan figürü içeren tabutların amaçlarını veya bunu yapanların kim olduğunu tespit etmeye pek de yakın değil.

Bazıları onların bir büyü olduğunu söylerken bazıları da onların denizde kaybolan insanların sembolik bir cenazeleri olduğunu iddia ediyorlar. Merak uyandıran teorilerden biri de tabutların seri katil olan Burke ve Hare tarafından parçalanarak öldürülen 17 kişinin, dolaşanan ruhlarını susturmak için yapıldığını iddia ediyorlar”

Günümüze bu küçük tabutlardan sadece sekiz tanesi ulaşabilmiştir ve İskoç ulusal müzesinde sergileniyorlar.

KÜÇÜK KARMAŞIK HAZİNELER

Bir İskoçyalı, küçük tabutların tahtadan kesilerek insan şeklinde yapıldıklarını ve yüzlerinin oldukça iyi yapılmış olduklarını belirtti. Ayrıca onların başlarından ayaklarına kadar pamuk giysiler giydirilmiş olduklarını ve o kıyafetlerin genellikle cenaze töreninde giydirilen kıyafetlerin formatında olduklarını söyledi.

“Tabutlar muntazam şekillendirilmiştir ve yaklaşık üç veya dört inç uzuğunluğundadır. Tel çiviyle çivilenmiş tek parça odundan yapılmıştır. Tabutların her birinin kapağında bolca süsleme bulunuyor ve küçük kalay parçalarıyla oluşturulmuş ahşabın içine özenle ve düzgün bir şekilde yerleştirilmiş.

PEKİ, TAHTADAN YAPILMIŞ BU TABUTLARI KİM YAPTI?

Ayrıntılara çok dikkat edilerek ve özen gösterilerek yapılan şeyler inanılmaz yetenekli biri tarafından yapılmış olmalıydı. Bu yüzden araştırmacıların fikirlerine göre; muhtemelen ayakkabıcılık ile uğraşan yetenekli biri tarafından yapılmıştı.

“Araştırmacılar tabutların içindeki figürleri de muhtemelen aynı kişi tarafından yapıldığını ve tabutları da iki farklı insan tarafından yapılmış olması gerektiğini belirtti. Ek olarak, tabutların yapımında kullanılmış materyaller ve aletler bir ayakkabıcı tarafından yapılmış olduğunu belirtiyor.”

TABUTLAR NEYİ SEMBOLİZE EDİYOR?

İşte gizemin devreye girdiği yer.

Neden biri böyle şeyler yapar?

Onlar çocukların oyuncakları da olamamalıydı ve belli bir amaca da hizmet etmiyorlardı.

O zaman neden böyle bir şey yaptılar?

Bu oyalayan soruyu cevaplamak için tabutların yapıldığı zamana geri dönüp, o zamanlar İskoçya’da neler olduğunu görmeliyiz.

İskoçya mükemmel bir tıbbi uzmanlık merkezi haline geliyordu ve tıp okulları kayıtlarında büyük bir artış gösteren doktorları eğitiyorlardı. Anatomi okuyan doktorların incelemek ve üzerinde çalışmak için cesetlere ihtiyaçları vardı ve bu da mezar soygunculuğunda çarpıcı bir artışa yol açtı:

“tarihteki en sapkın ceset hırsızları arasında hem İrlandalı göçmenler William Burke ve Wiliiam Hare hem de ünlü Edinburg’lu anatomist Dr. Robert Knox vardı.”

Ancak mezarlıklar bile yeteri kadar onlara ceset sağlayamadı ve daha fazla mezar soygunculuğu olmaması için nöbetçiler yerleştirildi. Bu yüzden artık Burke ve Hare cinayet yoluyla yerel tıp okullarına taze ceset göndermeye başladıklarını bildirdiler.

“Ve böylelikle Burke ve Hare’nin en az 12 si kadın 16 kurban gönderdiği 10 yıllık korkunç bir seri katil cümbüşünü başlattı. Ve onlar bu işten yaklaşık 150 Euro (şimdiki değeri ile 12.000 Euro) kazandılar.

İKİNCİ BİR TEORİ

Bazıları tabutların Burke, Hare ve diğer seri katillerle ilgili olmadığını söylüyor. Bunun yerine, onlar 1820 Radikal savaşında öldürülenleri anmak için yapıldığını düşünüyor.

“Yazar ve amatör tarihçi Jeff Nisbet minyatür tabutların 1820’deki Radikal savaşını ardından ‘isyan alevlerini yakmak’ için yapıldığını düşünüyor.

Hangi teoriye katılırsanız katılın, bu küçük tabutların yapılış amaçlarını somut bir kanıtı yoktur ve onların bu yönü diğerlerinden daha büyüleyici kılmaktadır.

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12/11/2022 19:47