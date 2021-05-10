İskoçya’da seçimlerden sonra gündem bağımsızlık referandumu

Johnson ve Muhafazakâr Parti, İskoçya’nın bağımsızlık referandumuna şiddetle karşı çıkarak, İskoçların 2014’teki referandumlarında %45’e karşı %55 oyla İskoçya’nın bağımsızlığının aleyhinde karar vermeleriyle bu meselenin sonuçlandığını belirtiyorlar.

İskoçya’daki bağımsızlık yanlısı SNP, geçen hafta Perşembe günkü seçimde çoğunluğu kazanarak iktidarını korumuş ve Başbakan Sturgeon yeni hükümetin corona virüsü krizinden sonra ikinci bağımsızlık referandumunu düzenlemesi için kendisine yetki verdiğini açıklamıştı.

Sturgeon’un partisi SNP, geçen haftaki genel seçim sonrasında 120 üyeli İskoç parlamentosunda 64 koltuk kazandı. SNP, 1 oyla mutlak çoğunluğu sağlamayı kaçırdı ancak sekiz oy alan bağımsızlık yanlısı Yeşillerin desteğiyle iktidarı kurmayı başardı.

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10/05/2021 12:10