İskoçyalı bakan 11 bin sterlinlik fatura yüzünden istifa etti

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, oğullarının, Fas'taki Noel tatillerinde futbol maçlarını izlemek için parlamentoya ait iPad'i hotspot olarak kullandıklarını ve 10 bin 935 sterlinlik bir veri faturası çıkardıklarını itiraf etmesinin ardından soruşturma altına alınmıştı.

Matheson başlangıçta iPad faturasının bu kadar yüksek gelmesinin nedeninin sim kartının güncelliğini yitirmesi ve artık sözleşmede yer almaması olduğunu iddia etmiş, ancak bunun meşru bir parlamento harcaması olduğunda ısrar etmişti.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un sözcüsü, Matheson'ın soruşturma sonucunda önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalmasının "çok güçlü bir olasılık" olduğunu söyledi.

Yusuf, geçtiğimiz Mart ayında göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk görev değişikliğinde, saygınlığı yüksek Neil Gray'i yeni sağlık bakanı olarak atadı.

Matheson ile görüşen Yusuf, istifasını "üzüntüyle" kabul ettiğini ve ülkeye "muazzam hizmet" verdiğini söyledi.

Bilgi sahibi kaynaklar, Şubat ayı sonunda yayınlanması muhtemel olan soruşturmanın, Matheson'un dolaşım faturasını ele alışına ilişkin yeni kanıtlar içerdiğini söylüyor.

Matheson, “Bunun, hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için şimdi istifa etmek benim ve hükümetin çıkarınadır” ifadelerini kullandı.