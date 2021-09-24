İŞKUR heyeti, aktif işgücü ihtiyaç analizi çalışması yapacak

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24/09/2021

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İŞKUR heyeti, aktif işgücü ihtiyaç analizi çalışması yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) bir heyet, İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmaları uyarınca, KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmak amacıyla, 24-26 Eylül tarihlerinde KKTC’de temaslar yapacak.

Devlet ve özel sektör temsilcileri ile görüşecek olan heyet, aktif işgücü programları kapsamında düzenlenmekte olan mesleki eğitim kursları modelinin KKTC’de de uygulanabilmesi amacıyla ihtiyaç analizi çalışmaları yapacak.

24/09/2021 11:45
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TAGS: işkur
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