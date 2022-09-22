Islak mendil kullanmayı bıraktıracak nedenler

Günlük yaşantımızda kişisel bakımımızı ve temizliğimizi kolaylaştırdığı için birçok kişi tarafından tercih edilen ıslak mendiller aslında tahmin edildiği gibi çok masum değiller. Hayatımızı kolaylaştıran ıslak mendillerin verdiği zararlar...

Ellerimizi temizlemek, yüzümüzü silmek, ayakkabılarımızı temizlemek hatta bebeklerin bezini değiştirirken kullandığımız ıslak mendillerin verebileceği zararları bilenler, ıslak mendil kullanmaktan vazgeçiyor.

ISLAK MENDİL NERELERDE KULLANILMAMALI?

İçindeki kimyasal maddelerden dolayı ıslak mendilin zararı vücut için birden fazladır. Islak mendil kullanımında kullandığımız bölgeyi tahriş etmesi yanında, çatlak olan bölgede ise deri altına sızarak çeşitli alerjik hastalıklara davetiye çıkarabilir.

Islak mendilin bir diğer zararından bahsedecek olursak. Bebeklerin altı bir çok insan tarafında ıslak mendil ile temizlenir. Bu doğru bir davranış biçimi değildir. Çünkü çok narin cilde sahip olan bebekler, ıslak mendilin kimyasal içeriğin çabuk etkilenirler.

Alerjik reaksiyon narin cildine çok çabuk nüfus edebilir. Islak mendil yerine kaynatılmış ve soğultulmuş suyun içine pamuğu bastırarak bebeğin altının temizlenmesi en doğru davranış biçimidir. Şayet ıslak mendil kullanmak zorunda kalınırsa da alkolsüz olanı tercih edilmelidir.

ISLAK MENDİL KONUSUNDA HASSAS OLUNMALI!

Islak mendil kullanımının yol açtığı tahriş genel olarak bebeklerde çok çabuk görülür. Narin ve hassas cilt yapıları kimyasal maddelere karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle temizlik yapalım derken hastalıklara da davetiye çıkarmamak adına daha bilinçli olmamız gerekmektedir.

Bu habere tepkiniz:



22/09/2022 14:44