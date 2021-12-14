İşlediği suçlardan kurtaracağı iddiasıyla para aldı

Sahtekarlıkla kredi temini suçundan bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre, İskele’de 11 Aralık’ta B.V.(E-41), S.B’ye, poliste tutuklu bulunan arkadaşının işlediği suçları mahkemeye intikal ettirmeyeceğine dair vaatte bulunduktan sonra adı edilenden 5 bin sterlin isteyerek, vermemesi halinde kendisinin de tutuklanacağı yalanını söyleyerek, S.B.’den 700 ABD doları ve 2 bin 047 sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti. B.V. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

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14/12/2021 15:10