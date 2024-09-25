İşletme kayıt belgesi almak zorunda olan yerli üreticiler için HACCP eğitimi düzenlenecek

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25/09/2024

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İşletme kayıt belgesi almak zorunda olan yerli üreticiler için HACCP eğitimi düzenlenecek

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (TSHD) tarafından işletme kayıt belgesi almak zorunda olan yerli üreticiler için HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) eğitimi düzenleneceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Çevre Sağlığı Şube Amiri Eğitimci Gıda Yüksek Mühendisi Verda Değirmencioğlu tarafından verilecek eğitim, Sağlık Bakanlığı TSHD ve Sanayi Odası iş birliğiyle hazırlandı.

Eğitim programı 27 Eylül Cuma saat 10.00’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) düzenlenecek.

25/09/2024 18:33
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TAGS: İşletme kayıt belgesi almak zorunda olan yerli üreticiler için HACCP eğitimi düzenlenecek
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