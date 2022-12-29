İşletmeler Borç Sarmalında

Ülkede hem kamu hem de özel işletmeler borç ile ayakta durmaya çalışıyor. Ekonomideki kötü gidiş işletme kredilerinin her geçen gün daha da artmasına neden oluyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre işletme kredileri yıllık bazda yüzde 65,63 oranında arttı. Bankalardan alınan toplam işletme kredileri 37,5 milyar TL’ye yaklaşarak tüm zamanların rekor seviyesine çıktı.

Öte yandan Sosyal Sigortalar Dairesi ise maaş ödeyebilmek için 243 milyon TL borçlandı. Her ay emeklilere 420 milyon TL, eczane ve ilaç geri ödemeleri için de 8 milyon TL ödeyen Sigortalar Dairesi, söz konusu borcun emekli maaşları ve diğer ödemelerde yaşanan eksikliğin tamamlanması için alınacağını açıkladı

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29/12/2022 08:18