İşletmeler Turizm Bakanlığı’nı mahkemeye verdi

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Girne Antik Liman’da şimdi de yol krizi çıktı. Yenileme projesi tamamlanma aşamasına gelirken, projede sürpriz değişiklik işletmelerin tepkisine neden oldu. Liman içindeki yolda, işletmelere ayrılan yerlerin küçültülmesi sonucu Turizm Bakanlığı ile işletmeler arasında kriz çıktı.

İşletme Sahipleri, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Liman esnafı, mahkeme süreci yanında, eylem yapma kararı da aldı.

Esnaf, durumu Türkiye Yetkililerine de şikayet etmeye hazırlanıyor. Esnaf “ Bakanlık yol değişikliğinden vazgeçmezse limanda 2024 Sezonu yaşanmayacak” diyor