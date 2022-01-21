Erhürman: İşletmelerin ayakta kalmasını ve istihdamın korunması sağlayacağız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun radikal karar alınacak diyerek ne anlatmak istediğini açıkça söylemesi gerektiğini savundu.

“Tasarruf anlayışları kamuda çalışanların alacaklarını azaltmak”

Erhürman, UBP’nin, gelir gider dengesini sağlamak için maliyeden tasarruf etmek istediğini belirterek, “İstihdamdan tasarruf etmek yerine, çalışanların alacaklarını azaltmak ve vergi verenlerden daha çok almak istiyorlar. Daha önce hayat pahalılığını dondurmak istediler mahkemeye verdik. 200 milyon TL ek mesai ödemesi yerine sınavla istihdam yapılabilir. Böylece işsiz gençler iş bulur. Bu uygulamayla 100 milyon TL fazla verilir ve yatırım yapılabilir. İşte radikal karar” şeklinde konuştu.

“Sosyal sigorta prim desteği verilecek”

Erhürman, göreve gelmeleri durumunda işletmelerin ayakta kalması ve istihdamın korunması için sosyal sigorta prim desteği verileceğini ve vergilerde de indirime gidileceğini vurguladı. Erhürman böylece geriye dönük vergi uygulamasına gerek kalmayacağını anlattı. Sosyal sigortalardan 31 bin kişinin sistemden çıktığını ve Kıbrıslı Türkler’in Güney Kıbrıs’ta çalışmaya başladığını yabancıların da ülkesine döndüğünü işsizliğin artmasıyla devletin gelirlerinin azaldığını vurguladı.

“Maliye tasarruf etsin diye hayat pahalılığını dondurmak istediler”

Erhürman, 2018 yılında kamu maaşlarında ve asgari ücrette artış yaptıklarını bazı ürünlerde KDV’leri düşürdüklerini ancak piyasada para döndüğü için döviz krizine rağmen bütçede fazla verildiğini kaydetti. Erhürman, UBP hükümetinin ise maliye tasarruf etsin diye hayat pahalılığını dondurmak istediğine dikkat çekti. Faizler düşükken borçlanılmadığını ancak faizler yükseldikten sonra borçlanıldığını dile getirdi.

“Sendikalarla fazla mesai konusunu konuştuk”

Sendikalarla fazla mesailer konusunu konuştuklarını anlatan Erhürman, “Fazla mesai yapılmayacak. Yüzde 30 gençlerde işsizlik var. Gençlerin kamuda istihdam edilmesini sağlayacağız. Gençlere özel sektörde de iş bulacağız aksi takdirde bu gençleri ülkede tutamayacağız. Maaşları dövize endekslemeliyiz. Ekonomiyi büyütme özel sektörü koruma amaçlı değil maliyeyi koruma amacıyla hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile KKTC ilişkileri üzerinden tepişmekten vazgeçsinler”

CTP’nin hükümete gelmesi durumunda Türkiye ile sıkıntı yaşayabileceği konusunda propaganda yapıldığıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Erhürman, “Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye yetkilileriyle neden çok geç görüştüğünü ve ortak basın toplantısı düzenlemediğini konu etmedik. Türkiye ile KKTC ilişkileri üzerinden tepişmekten vazgeçsinler. 15 Kasım’da Fuat Oktay basının önünde ‘Türkiye KKTC ilişiklileri iç politika malzemesi olamaz. Hükümetlere göre değişmez’ dedi. Bunu duyanlar halen daha propaganda yapıyor” dedi.

“Birinci parti çıkma noktasındayız”

Hükümet modeli ve seçim tahmini yapması istenen Erhürman, “Birinci parti çıkma noktasındayız. Geriye kalanların ne olduğunu kaç milletvekili çıkaracağımızı kestirmem mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Ülkeyi yönetebileceğimiz için CTP’ye oy verilsin”

CTP’ye neden oy verilsin sorusunu yanıtlayan Erhürman, “Jeneratörler CTP döneminde alındı. AB’den destekle Skada sistemi kuruldu. Mağusa ve Onkoloji hastanesi yapıldı. Türkiye kökenli vatandaşlar emekli olabildi. Taşınmaz Mal Komisyonu, Yeşil Hat ve Mali Yardım Tüzüğü CTP döneminde hayat buldu. 2018 yılında bütçe döviz krizine rağmen fazla verdi. Kendi ayaklarımızın üzerinde duracağımız ve ülkeyi yönetebileceğimiz için CTP’ye oy verilsin” dedi.

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21/01/2022 11:33