İsmail Balaban ile İlayda Şeker birlikteliği başladı fotoğraflar gitti

Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile birlikteliğe başlayan İlayda Şeker sosyal medyadaki fotoğraflarından bazılarını kaldırdı.

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02/11/2021

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İsmail Balaban ile İlayda Şeker birlikteliği başladı fotoğraflar gitti

rvivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yarışmacılardan İlayda Şeker birlikteliğe başladı. Bu beraberliğin ardından Şeker, cesur pozlarını sildi.

Şeker'in, iddialı paylaşımlarını tek tek silmesi, akıllara "Fotoğrafları İsmail Balaban mı sildirdi?" sorusunu getirdi.

Balaban (34), ile aynı dönem beraber yarıştığı Şeker (27) yayınladıkları bir video ile birliktelerini ilan etmişti.

İşte Şeker'in birliktelik sonrası sildiği fotoğraflardan bazıları...

02/11/2021 14:00
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TAGS: Survivor, İsmail Balaban, İlayda Şeker
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