İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşklarını ilan etti

Survivor 2021 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan pehlivan İsmail Balaban yarışmada şampiyon olmasının ardından adını geniş kitlelere duyurdu.

Instagram'da aynı dönem yarışmacılarından İlayda Şeker'in, Balaban'a "İsom" şeklinde yorum yazması, Balaban'ın ise Şeker'e "İloş" şeklinde seslenmesi de dikkat çekmişti.

Yarışma sonrası birlikte oldukları iddia edilen İlayda Şeker ile Balaban birlikteliklerini ilan etti.

Son olarak ikilinin, el ele olduğu bir video ortaya çıktı.

Böylece aynı araba içerisinde seyahat eden ve romantik görüntüler veren ikili hakkındaki iddialar doğrulandı.

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27/10/2021 09:06