İsmail Bozkurt yazdı: Hüsnü Feridun’un ardından

Hüsnü Feridun’u, 1962 yılında üniversiteyi bitirip de Türk Cemaat Meclisi’nde çalışmaya başladıktan sonra tanıdım. Aynı bina içinde çalıştığımızdan sık sık karşılaşırdık. Dönemin Eğitim (Maarif) Müdürüydü. Her zaman şık ve karizmatik giyinirdi. Herkesin saygı gösterdiği, benim için “ulaşılmaz” bir insandı. Sonraki süreçlerde onu başarılı bir eğitimci olarak algıladım. Uluslararası kurumlarda yaptığı görevler için de bendeki algısı başarılı olduğu yönündeydi. Yıllar geçti ve onunla, özünde “beyin fırtınası” estirmek olan bir düşünce grubunda (Beşparmak Düşünce Grubu) ilk kez birlikte çalışmaya başladık. Düşünce gruplarında, düşünceye “tabu” olmaz, her düşünce dile getirilir. Genellikle de bu gibi gruplarda “Chattam House” kuralları uygulanır. Bu kurallara göre bir konu hakkında kimin nasıl davrandığı ve ne dediği dışta açıklanmaz ki bu, beyin fırtınası estirilmesini kolaylaştırır. Hüsnü Feridun Bey’le birlikte, “partisel siyaset yapmadan, “düşünce grubu” ve “sivil toplum inisiyatifi” olarak ülkenin temel sorunları üzerinde fikir ve görüş üreterek bir taraftan siyasi iradeyi etkileme, diğer taraftan da bu konularda kamuoyu oluşturma, kritik konularda objektif doğruları bulmaya çalışma ve bu yönde uygulamaların tetiklenmesine yönelik katkıda bulunma yönünde yıllarca düşünce ürettik. Hüsnü Feridun, bir düşünce grubunda yer alabilecek ve katkıda bulunabilecek entelektüel bir insandı. Dünya medyasındaki önemli analizleri izler ve bizimle paylaşırdı. Bir çoğuna kendi olanaklarımla ulaşamadığım analizler ve çalışmalardı bunlar! Bir özelliğini daha bu vesile ile tanıdım. Özellikle Kıbrıs’la ilgili yayınları titizlikle izler ve edinmenin yollarını araştırırdı. Bu arada inançlı bir Atatürk sevdalısı olduğunu da söylemem gerekir. Son birkaç aydır birkaç arkadaş onu evinde birlikte ziyaret etmeyi ve birlikte zaman geçirmeyi düşünüyorduk, olmadı. Hüsnü Feridun’u ne yazık ki yitirdik. Ne yazık ki onun yitirilmesiyle toplumsal belleğimiz de ciddi bir değerini/kaynağını yitirmiş oldu. Onu saygı ile anıyor ve ona rahmet diliyorum. Ruhu şad, toprağı bol, yedi cennet olsun. Başta ailesi ve yakınları ile onu sevenlerin, hepimizin başı sağ olsun.

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12/08/2022 14:16