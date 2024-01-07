İsmail Kartal: Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Cengiz Ünder'in 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: "Baştan sona enerjimiz yüksekti"

İsmail Kartal maç değerlendirmesinde; "Maça iyi başladık. Cengiz'in golünden önce 1-2 tane daha net pozisyonlar vardı. Onları atamadık. Maçın başından sonuna kadar kazanma enerjimiz yüksekti. Biraz daha kontrollü oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız. Sonuçta 5-1 kazandık ve 3 puanı aldık." dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Kazanmanın yolu gol atmaktan geçer. Bunun için hücum opsiyonlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.