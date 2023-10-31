İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

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31/10/2023

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İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Pendikspor maçının ardından flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor mücadelesindeki "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle; Beşiktaş, Gaziantep FK maçındaki "saha olayları", müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" 'ndan dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Kayserispor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildi.

31/10/2023 22:03
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TAGS: İsmail Kartal, PFDK’ya sevk edildi
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FIFA'dan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e üç yıl men cezası

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FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e üç yıl men cezası verdiğini duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, fair-play prensiplerinin ihlali ve saldırgan davranışları kapsayan 13 numaralı disiplin kodunu ihlal ettiği gerekçesiyle Luis Rubiales'e futbolla ilgili faaliyetlerden üç yıl men cezası verilmesine karar verildi. Rubiales'in, cezaya itiraz hakkının bulunduğu da ifade edildi. Avustralya'nın Sidney kentinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta oynanan final maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da, madalya töreni sırasında kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesinin ardından gelen baskılarla Rubiales istifa etmiş, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevinden alınmıştı. Rubiales, FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden de uzaklaştırılmıştı. RFEF, geçici olarak başkanlığa getirdiği Pedro Rocha'nın aldığı kararla, Vilda'nın daha önceden yardımcılığını yapan Montse Tome'yi teknik direktörlüğe getirse de kadın futbolcuların federasyon içinde başka değişiklikler istemesi ve İspanya Milli Takımı'nı boykot etmesiyle sorunlar devam etmişti. Oyuncuların, "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle 20 Eylül'de sona ermişti.
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