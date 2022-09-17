İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor

Son olarak geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör İsmail Kartal Hatayspor'la görüşüyor. Güney ekibinin Serkan Özbalta ile yolları ayırdıktan sonra Kartal'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Hatayspor son olarak Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan İsmail Kartal'la görüşüyor. Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırma kararı aldı. Güney ekibinin teknik direktörlük için en güçlü adayı İsmail Kartal.

Özbalta ile yollar ayrılıyor

Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak. Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

İsmail Kartal geçen sezon Fenerbahçe'nin başında 18 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu habere tepkiniz:



17/09/2022 19:58