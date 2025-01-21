İsmail Kartal'da anlaşma sağlandı: İmza için Türkiye'ye geliyorlar

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, sarı-lacivertliler sonrası birçok takımdan teklif alırken, son olarak Persepolis takımı öne çıkmıştı. İsmail Kartal'ın İran ekibiyle anlaşma sağladığı ifade edildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oluyor. İsmail Kartal'ın İran ekibiyle anlaşmayı sağladığı ifade edildi.

İran basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı.

İranlı kulübün yöneticilerinin yakın zamanda Türkiye'ye gelip anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe'nin en yüksek ortalamasını yakalamıştı.

Daha önce Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı. Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz yıl NTV Spor'a yaptığı açıklamada Persepolis'ten aldığı teklifi reddettiğini bildirmişti.