İsmail Kartal'dan Bonucci ve Krunic açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle;

BONUCCI VE KRUNIC



"Bonucci ve Krunic katkı verecekler. Kaliteli oyuncular. 3 kulvarda yarışıyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Onlar da en değerlilerden olacaklar. Bonucci'nin kariyeri belli, Krunic Milan'dan geldi."

"HER MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKIYORUZ"



"Bizim dikkat etmemiz gereken tek yol var, kazanmak. Şampiyonluğa oynuyoruz, Her maça 3 puan için çıkıyoruz.

Bazen istedikleriniz olmuyor, hamleler yapıyorsunuz. Bu akşam burada oyuncularımızın neler yapacağını, kalitesini biliyoruz. İnşallah iyi oyun ve 3 puanla evimize döneriz."