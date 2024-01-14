İsmail Kartal'dan Bonucci ve Krunic açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK mücadelesi öncesi yeni transferler Rade Krunic ve Leonardo Bonucci hakkında konuştu. Kartal "Bonucci ve Krunic katkı verecekler. Kaliteli oyuncular. 3 kulvarda yarışıyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir." diye konuştu.

ads ads ads ads
14/01/2024

ads
İsmail Kartal'dan Bonucci ve Krunic açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle;

BONUCCI VE KRUNIC

"Bonucci ve Krunic katkı verecekler. Kaliteli oyuncular. 3 kulvarda yarışıyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Onlar da en değerlilerden olacaklar. Bonucci'nin kariyeri belli, Krunic Milan'dan geldi."

"HER MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKIYORUZ"

"Bizim dikkat etmemiz gereken tek yol var, kazanmak. Şampiyonluğa oynuyoruz, Her maça 3 puan için çıkıyoruz.

Bazen istedikleriniz olmuyor, hamleler yapıyorsunuz. Bu akşam burada oyuncularımızın neler yapacağını, kalitesini biliyoruz. İnşallah iyi oyun ve 3 puanla evimize döneriz."

14/01/2024 19:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İsmail Kartal’dan Bonucci ve Krunic açıklaması
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.