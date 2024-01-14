İsmail Kartal'dan Bonucci ve Krunic açıklaması
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK mücadelesi öncesi yeni transferler Rade Krunic ve Leonardo Bonucci hakkında konuştu. Kartal "Bonucci ve Krunic katkı verecekler. Kaliteli oyuncular. 3 kulvarda yarışıyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir." diye konuştu.
14/01/2024
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle;
BONUCCI VE KRUNIC
"Bonucci ve Krunic katkı verecekler. Kaliteli oyuncular. 3 kulvarda yarışıyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Onlar da en değerlilerden olacaklar. Bonucci'nin kariyeri belli, Krunic Milan'dan geldi."
"HER MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKIYORUZ"
"Bizim dikkat etmemiz gereken tek yol var, kazanmak. Şampiyonluğa oynuyoruz, Her maça 3 puan için çıkıyoruz.
Bazen istedikleriniz olmuyor, hamleler yapıyorsunuz. Bu akşam burada oyuncularımızın neler yapacağını, kalitesini biliyoruz. İnşallah iyi oyun ve 3 puanla evimize döneriz."