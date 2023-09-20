İsmail Kartal'dan Kent ve Cengiz açıklaması

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçına yarın Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam "Son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Gerçekten her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes, daha iyi olmak ve bize karşı daha motive oynamaya çalışıyorlar. 3-2 kazanmasını bildik. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maç olması itibariyle kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın verdiği destekle bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" dedi.

6 numara açıklaması

"6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var. İsmail, Bertuğ, Zajc, Crespo. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası nedeniyle Zajc'ı oynattıK. Yarınki maçta belki Crespo, belki Zajc'ı oynatabiliriz. Ama lig maçlarında Türk olduğu için İsmail ve Bertuğ'a fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak, rakibe göre o pozisyonundaki oyuncuları değerlendireceğiz."

Ryan Kent ve Cengiz Ünder yorumu

"Her oyuncumuzun neler yapabileceğini biliyoruz. Kent de oynadığı maçlarda iyi oynadı. Antrenmanlardaki performansından memnunuz. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kent'in de performansından gayet memnunum. Cengiz Ünder'in sakatlığı gerçekten bizi de şaşırttı. Birinci dakikada alışık olmadığımız bir sakatlık. En az 2, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor'un da sakatlığı geçti gibi. 2-3 haftaya kadar takıma döneceğini düşünüyorum"