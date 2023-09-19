İsmail Kartal'ın Nordsjaelland planı

Fenerbahçe, Avrupa macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden sarı lacivertliler, H Grubu ilk maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın kadroda değişikliğe gitmek istediği öğrenildi. Kalede Livakovic’in yer almasına kesin gözüyle bakılırken, stoper hattında Becao ve Djiku’nun şans bulma ihtimali yüksek olarak değerlendiriliyor.

Savunmanın sağında Osayi Samuel, sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu formaya en yakın isimler.

Kırmızı kart cezası sebebiyle ligde Bitexen Antalyaspor’a karşı takımını yalnız bırakan İsmail Yüksek’in de Nordsjaelland maçında şans bulması bekleniyor.

Orta sahada ayrıca Fred’in yanında, Miha Zajc ya da Mert Hakan Yandaş ikilisinden birinin forma giyme ihtimali öne çıkıyor.

Son dönemde yeterince şans bulamayan Ryan Kent’in sağ kanatta oynaması beklenirken, sol kanatta formanın en güçlü adayları Joshua King ve Dusan Tadic.

En uçta ise Edin Dzeko’nun dinlendirilip Michy Batshuayi’nin forma giyebileceği öğrenildi.