İsmail Kartal'ın stoper kararı

Fenerbahçe’ye sakatlık yaşayan futbolcularından kötü haber geldi. Siltaş Yapı Pendikspor maçının 9’uncu dakikasında oyundan çıkan Fred ve devre arasında riske edilmeyerek kenara alınan Becao’nun durumu netleşti.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Fenerbahçe Kulübü “Yapılan tetkikler neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring kas grubunda tendon kopması, Fred Rodrigues’in ise kasık bölgesinde 2'inci derece yırtık tespit edilmiştir. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir" İfadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu Fred; Trabzonspor, Adana Demirspor ve Konferans Ligi’nde Ludogorets’e karşı forma giyemeyecek.

Başarılı orta saha oyuncusunun milli ara sonrasında sarı lacivertli takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Sahalardan en az 8 hafta uzak kalması söz konusu olan Rodrigo Becao’nun ise durumu yakından takip ediliyor.

Brezilyalı defans oyuncusunun tedaviye vereceği cevaba göre bu sürenin değişebileceği belirtildi.

Diğer yandan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın, ligde oynanacak Trabzonspor mücadelesinde Samet Akaydın - Jayden Oosterwolde ikilisine stoper hattında şans vermesi bekleniyor.