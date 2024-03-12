İsmail Sezgin yazdı: Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan!

Bizleri yoktan var eden, varlığı ile haberdar eden; varlık sahasına çıkardıktan sonra Müslüman bir aileden olma şerefine eriştiren Allah’a (cc) hamdü senalar olsun. Rehberimiz peygamber-i zişan Hz. Muhammed’e (sav) salat ve selam olsun.

Öncelikle bana siz değerleri okuyucular ile buluşma fırsatı tanıyan Hüseyin Ekmekçi beyefendiye teşekkür ederek başlamak isterim. Şahsında tüm Haber Kıbrıs medya ailesine de selamlarımı iletirim.

Kıymetli kardeşlerim. İnsan bilmediğinden korkar, çekinir. Kimi zaman da kendini bilinmezliğe karşı kapatır. Bizlere düşen de bir eğitimci olarak vakit, fırsat ve imkan buldukça vaz u nasihatta bulunmaktır. Bilinmeyi anlatmak, bilineni de pekiştirmektir. Bu yazıları yazmaktaki gayem ise rıza-i ilahiye erişebilmektir. Eğer faydalı olabilirsek ne mutlu bize! (Tabii ki bu nasihatların birinci muhatabı da ben olmalıyım.)

Değerli okurlar. Bugün selamlama babında bir girizgah yaptıktan sonra birkaç noktaya temas etmek isterim. Bunlardan birincisi ‘Neden Ramazan ayı her yıl değişiyor?’ sorusudur. Cevabımız ise Ramazan ayı hicri-kameri bir aydır. Bugün hicri takvime göre 2 Ramazan 1445, miladi takvime göre de 12 Mart 2024. Miladi takvim hepimizin bildiği gibi dünyanın güneş etrafında bir tur atması ile hesaplanmaktadır. Bir yıl 365 gün 6 saat. Kameri takvim ise ay takvimidir. Kameri takvim ayın dünya etrafında döndüğü süre olarak hesaplanır ki o da 354 veya 355 güne tekabül etmektedir. Dini günler de kameri takvimine göre esas alındığı için iki takvim arasında her yıl 10 gün fark doğmaktadır. Hicri yıl uygulaması Hz. Muhammed (sav) vefat ettikten sonra halife Hz. Ömer döneminde başlamıştır. Uzak coğrafyalarda bulunan Müslümanlar gönderdikleri mektuplarda yıl belirtmeden mektup yazarmış, pek tabii bu da karışıklığa yol açmakta imiş. Bundan dolayı kameri takvime hicrettn yani Müslümanların Mekke’den Medine’ye göçleri esas alınarak yıl hesabı tutulmaya başlanmış.

Ramazan ayının kameri takvime göre oluşu hem bir adaleti hem de merhameti temsil etmektedir. Örneğin yaz aylarının çok uzun ve çok sıcak geçtiği günler daimi olarak oruç ayına tekabül etseydi bu orada yaşayanlar için çok ağır bir imtihan olurdu. Öbür tarafta ise günlerin serin ve kısa geçtiği memleketlerde ise oruç tutmak çok kolay olurdu ki bu da ilk verdiğimiz örnek ile kıyaslandığında bir adaletsizlik söz konusu olabilirdi. Ramazan ayının sabit olmaması bile bir merhameti içerisinde barındırmaktadır.

Sözlerimi sonlandırırken mutlak suretle değinmek istediğim bir şey var ki o da ‘dua’dır. Kendimize, neslimize, etrafımıza hayır dua edelim. Ramazan ayı bir terbiye ayıdır. O nedenle ilk terbiye edeceğimiz dilimiz olsun. Haydi gelin bugün hep beraber dua edelim ve amin diyelim.

“Allah’ım ümmete birlik, dirlik ve beraberlik ihsan eyle! Başta Gazze olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara nusret bahşeyle! Bizi, ana babamızı ve bütün Müslümanları bağışla! Amin.”

Dualarda buluşmak ümidiyle…