İsmail Yüksek devlerin radarında

Fenerbahçe’de son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden biri İsmail Yüksek oldu. Genç futbolcu, Trendyol Süper Lig ve Avrupa’daki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İsmail Yüksek, Milli Takım’ın Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ettiği maçta da üst düzey bir performans sergiledi.

Ay yıldızlı futbolcu, Hırvatlaristan karşılaşmasında 16 ikili mücadele ve 12 sahipsiz top kazanmayı başaran ilk oyuncu oldu.

İsmail Yüksek, bu performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi.

İngiltere Premier Lig’den ve İtalya Serie A’dan bazı kulüplerin devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalabileceği öğrenildi.

Sezon başında 6 numara transferi için tüm imkanları seferber eden yönetim, kadroya yeni bir oyuncu dahil etmeyince o bölgedeki birinci seçenek İsmail Yüksek olmuştu.

Crespo ve Zajc ile sözleşme yenilense de milli futbolcu son dönemdeki etkili oyunuyla diğer iki ismin önüne geçti.

Milli aranın ardından teknik direktör İsmail Kartal’ın 6 numaradaki ilk tercihinin İsmail Yüksek olarak devam etmesi bekleniyor.