İsmail Yüksek'ten müthiş performans

Hırvatistan'ı 1-0 yenen A Milli Takım'da İsmail Yüksek, başarılı performansını sıra dışı istatistiklere imza atarak süsledi. Yüksek, EURO 2024 Elemeleri'nde bir maçta en fazla top çalan ve en çok ikili mücadeleden galip ayrılan oyuncu oldu.

Avrupa, İsmail Yüksek'i konuşuyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızın orta sahası İsmail Yüksek oynadığı futbolla geceye damga vurdu.

24 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan karşısındaki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

A Milli Takım'ın galibiyetinde önemli rol oynayan Yüksek, Opus Arena'da sıra dışı istatistiklere imza attı. 71 kez topla buluşan İsmail, 44 pasın 39'unda başarı sağladı. Yüzde 89 pas isabetiyle oynayan milli oyuncu, 1 kez kilit pas gerçekleştirdi.

Tek başına Hırvatistan'ı geride bıraktı

İsmail Yüksek, Hırvatistan karşısında tükenmek bilmeyen enerjisiyle rakip futbolculara adeta sahayı dar etti. Karşılaşmayı 8 top çalma ile tamamlayan milli oyuncu, rakiplere göz açtırmadı.

İsmail maçı 7 top kapma ile tamamlayan Hırvatistan Milli Takımı'nı bu alanda tek başına geride bıraktı.

Genç ön libero, girdiği 25 ikili mücadeleden 16'sını kazanarak Hırvatlara zor anlar yaşattı. İsmail Yüksek bu özelliğiyle ev sahibi takımın orta sahasındaki 3 yıldız ismi gölgede bıraktı. Hırvatistan'da Modric, Brozovic ve Kovacic üçlüsü karşılaşmayı toplam 13 ikili mücadele kazanarak tamamlayabildi.

Milli oyuncu, bu performansıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bir maçta en fazla top çalan, en çok ikili mücadeleden galip ayrılan ve en çok sahipsiz top kazanan ilk oyuncu oldu.

"Tek başına Hırvatistan orta sahasını yok etti"

Uluslararası medya da milli oyuncunun performansına kayıtsız kalmadı.

İngiliz Sky Sport kanalında maçı anlatan Dave Kingston, “İsmail Yüksek ne zaman Premier Lig’e gelecek merak ediyorum. Tek başına Hırvatistan orta sahasını yok etti. Hırvatlar bu gece rüyalarında 16 numaralı kırmızı beyaz bir forma görecekler.” ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz ilk golünü attı

Ay-yıldızlı ekibi, Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Barış Alper Yılmaz milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Barış Alper, A Milli Takım'daki 8. maçında ilk golünü atmayı başardı.

A Milli Takım, Opus Arena'nın tarihine geçti

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ın en yeni stadı olan Opus Arena'ya adını yazdırdı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın, bu statta oynadığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanmayı başardı.

Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım'da

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, milli takım kariyerine başladı.

Kenan, mücadelenin 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Hırvatistan'da ilk galibiyet

Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu.

Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.

Livakovic'ten önemli kurtarışlar

Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Dominik Livakovic, yaptığı önemli kurtarışlarla, ay-yıldızlı ekibe gol şansı vermedi.

Livakovic, ilk 13 dakikada milli takımın Kerem ve Barış Alper ile yakaladığı fırsatlarda yaptığı kurtarışlarla maçın başında kalesini gole kapattı.

Barış Alper Yılmaz, 30. dakikada attığı golle Livakovic'i mağlup etti.