İsmet Akim CTP'den istifa etti

Bahadır AYNA-HK Özel

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin önemli isimleri arasında yer alan İsmet Akim istifa etti. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin ulaştığı bilgiye göre İsmet Akim, geçtiğimiz günlerde Ulusal Birlik Partisi Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile bir araya geldi. CTP Mağusa İlçe Örgütü’nden bir kişi, İlker Edip ile sosyal bir alanda bir araya gelen İsmet Akim’in fotoğrafını çekti. Akim, bu duruma “bana komplo kuruyorlar diyerek” tepki gösterdi ve partisinden istifa etti.

Akim: Çok da umurumda değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi içerinde yıllarca önemli görevlerde yer almış kişilerden İsmet Akim partisinden istifa etti. Haber Kıbrıs’a konuşan Akim, parti içi bazı sorunlar yaşandığını anlatarak “çok da umurumda değil, istifamı yazdım, verdim; bu saatten sonra evime kapanacağım” dedi. Akim kesinlikle istifasını geri çekmeyeceğinin altını çizdi. İsmet Akim, “Benim pabuçlarım CTP’nin her köşesinde eskidi, şimdi benim eski pabuçlarımı giyenler CTP’yi satmaya çalışıyor” diyerek öfkesini belirtti.