İsmet Iraz anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen İsmet Iraz Taekwondo Sparing (Serbest Dövüş) müsabakaları önceki gün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi 2. Rojbin Özer

2.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Cansu Keskin

3.Kategori: 1. Hira Kürekçi 2. Duru Nisa Üzüm

4.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş 2. Gülenay Çağlar

5.Katagori: 1. Emine Şahin 2. Duru Cemre Kılıvan

6.Katagori: 1. Melisa Türkmen 2. Berrak Su Kaplan

7.Katagori: 1. İnci Demir 2. Arosha Anari

8.Katagori: 1. Müsser Serdar 2. Canan Havaej

9.Katagori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Azra Güler Karataş

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Berat Sütçü 2. Yaman Doruk Durmaz

2.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Kıvanç Tükel

3.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Karen Havaej

4.Kategori: 1. Kerem Kencabay 2. Emir Talha Keklik

5.Kategori: 1. Alp Şengil 2. Mustafa Talha Akyüz

6.Kategori: 1. Doruk Önder 2. Nesim Can Tosun