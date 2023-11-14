İsmet Iraz Kupası birincileri belirlendi

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14/11/2023

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İsmet Iraz Kupası birincileri belirlendi


Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen İsmet Iraz Kupası yapıldı.

Girne Avrasya Taekondo Merkezi’nde dün (Pazartesi) gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında, CeydaUçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini  Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri verdiler.

Bayanlar Sonuçları

1.Kategori:      1. Havin Yılmaz

2.Kategori:      1. Hayriye Yetek       

3.Kategori:      1. Anelia Belen

4.Katagori:      1. Utku Kavin Yeleğen

5.Katagori:      1.Emine Şahin

6.Kategori:      1. Ela Yağızsoy

7.Kategori:      1. Elif Yılmaz

8.Kategori:      1. Sophıe Akınyı

 

 

Erkekler  Sonuçları

1.Katagori:      1. Yağız Arkın Akalın

2.Katagori:      1. Doğu Göktürk Yeleğen     

3.Katagori:      1. Bekir Bubu Sov

4.Katagori:      1. Demir Alp Aslan

5.Katagori:      1. Aslan Kuzey Yüksel

6.Katagori:      1. Yusuf Tuğra Mertgenç

7.Katagori:      1. Yiğit Ali Yılmaz

8.Katagori:      1. Muhammet Mustafa Mertgenç

 

14/11/2023 10:28
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TAGS: İsmet Iraz Kupası
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