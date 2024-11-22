İsmet Kim’in Ailesinden Teşekkür Mesajı

Alzheimer hastası olan 83 yaşındaki İsmet Kim'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarına katılan herkese ailesi teşekkür etti. Kim ailesi, süreç boyunca kendilerini yalnız bırakmayan ve destekleyen tüm kurum ve kişilere minnettarlıklarını dile getirdi. Aile, özellikle Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı ve personeline, Polis Teşkilatına, Sivil Savunma ekiplerine ve AKUT'a teşekkür etti.

Aile, sosyal medya ve basın yayın kuruluşları aracılığıyla seslerinin duyulmasına katkı sağlayan herkese de teşekkür ederek, dedelerinin sağ salim bulunmasının ardından, dayanışma, insanlık ve umudun en güzel örneklerinin sergilendiği bu süreçte duydukları şükranlarını ifade etti.