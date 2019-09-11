İsmet Kotak, 8’inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Eski bakan ve milletvekillerinden, gazeteci-yazar İsmet Kotak, 8’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine katkıları bulunan, basın ve kooperatifçilik alanındaki çalışmalarıyla da anılan Kotak için düzenlenen törene Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eski bakan ve milletvekilleri, çalışma ve dava arkadaşları, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Meslektaşları Akay Cemal, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Bülent Fevzioğlu, dava ve çalışma arkadaşları Kamil Özkaloğlu, Nazif Borman, Özel Tahsin, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, aile dostlarından Okyay Sadıkoğlu ve oğlu Serhat Kotak konuşma yaparak Kotak’tan söz etti.

BAŞBAKAN TATAR: “İSMET KOTAK’IN ÖZLEDİĞİ KKTC YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Başbakan Ersin Tatar, çocukken tanıdığı Kotak’ı anmak için düzenlenen törene her yıl katıldığını anımsattı.

Başbakan, “İsmet Kotak, çok yönlü, enerjik, demokratik, mücadeleci, milliyetçi bir büyüğümüzdü. Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdi, güzel bir isim bıraktı. Kotak ismi her zaman yaşayacak, Kıbrıs Türk halkı bu hizmetleri unutmayacak” dedi.

Başbakan Tatar, “İsmet Kotak da hep iki devleti, KKTC’yi savundu. Anadolu’ndan suyun buralara geldiğini göremedi ama su getirilmesi gerektiğini yazdı. İsmet Kotak’ın özlediği KKTC yoluna devam ediyor. KKTC, Türkiye’nin de desteğiyle daha güzel günler görecek” şeklinde konuştu.