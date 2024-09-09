İsmet Kotak anılacak

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesine katkıları bulunan gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 09:30’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Serhat Kotak, "Varoluş mücadelemizin en ön saflarında yer almış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok büyük katkısı bulunan, Cumhuriyetimizi ilan eden hükümetin üyesi ve bağımsızlık bildirgemizdeki 3. İmzanın sahibi, eski bakan, milletvekili, TMT mensubu, gazeteci, yazar, İSMET KOTAK’ın 11 Eylül 2011 günü bedenen aramızdan ayrılışının 13. yılında 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 09:30’da Lefkoşa mezarlığındaki kabri başında anılacaktır." ifadelerini kullandı.