İsmet Kotak Anıldı

ads ads ads
11/09/2021

ads
ads
ads
İsmet Kotak Anıldı

KKTC’nin kurulmasında katkısı bulunan, eski bakan, milletvekili, gazeteci, yazar, BRT’nin eski müdürlerinden İsmet Kotak, 10’uncu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Pandemi nedeniyle mütevazi olarak gerçekleştirilen anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Tatar, anma etkinliğindeki konuşmasında Kotak’ın milliyetçi, vatanperver ve zeki bir insan olduğunu ifade ederek ona büyük bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından ailesi ve sevenleri Kotak’ın kabri başında dualar okudu.

11/09/2021 19:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İsmet Kotak, Anıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.