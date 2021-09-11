İsmet Kotak Anıldı

KKTC’nin kurulmasında katkısı bulunan, eski bakan, milletvekili, gazeteci, yazar, BRT’nin eski müdürlerinden İsmet Kotak, 10’uncu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Pandemi nedeniyle mütevazi olarak gerçekleştirilen anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Tatar, anma etkinliğindeki konuşmasında Kotak’ın milliyetçi, vatanperver ve zeki bir insan olduğunu ifade ederek ona büyük bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından ailesi ve sevenleri Kotak’ın kabri başında dualar okudu.

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11/09/2021 19:39