Varoluş mücadelesinde yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında katkısı bulunan, eski bakan, milletvekili, gazeteci, yazar, İsmet Kotak’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü anı etkinliği, salgın nedeniyle bu yıl da yapılamayacak.

Kotak ailesi adına yazılı açıklama yapan oğlu Serhat Kotak, “Hem oğlu hem de bir KKTC vatandaşı olarak, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde O’nu özlemle arıyorum. O’nun liderliğini, devlet ve insan sevgisini, karşılaştığı her soruna pratik çözümler üretişini, böyle günlerde çok özlüyoruz” dedi.

İsmet Kotak’ın ülke ve halk için yaptıkları ve fikirleri ile yaşıyor ve yaşayacak olduğunu belirten Serhat Kotak, “Lütfen aşı olun, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun” ifadelerini kullandı.

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08/09/2021 19:52